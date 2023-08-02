Fenerbahçe'ye kötü haber! Livakovic...

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu kaleci adayı Dominik Livakovic'e İspanya'dan bir talip daha çıktı. Sevilla, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 10 milyon Euro teklif etti.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, öncelikli hedeflerden birisi de kaleye yeni bir oyuncu transfer etmek.



Yeni sezon öncesi kaleci transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında Dominik Livakovic bulunuyordu. Hırvat kalecide Sarı-Lacivertlileri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.



10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF



Tuttomercato'nun haberine göre Sevilla, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 10 milyon Euro teklif etti.



La Liga temsilcisinin, Bono'nun ayrılık olasılığına karşın Hırvat kaleci için resmen harekete geçtiği bildirildi.



SEZON İSTATİSTİKLERİ



Dominik Livakovic 2023-24 sezonunda Dinamo Zagreb ile 3 maça çıktı. 2 gole engel olamayan 28 yaşındaki kaleci, 2 maçta da kalesini gole kapadı.