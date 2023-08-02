Fenerbahçe iki yıldızı daha açıklamalaya hazırlanıyor!

Şampiyonluğu kafaya koyan ve yeni transferlerle gücüne güç katan Fenerbahçe, takviyelere devam ediyor... Son olarak Miha Zajc ve Mert Müldür'ü renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler, bu sezon toplam 9 dış transfere imza attırdı.Kanarya, iki oyuncuyu daha bitirme aşamasına getirdi. Uzun süredir Lyon'dan Karl Toko Ekambi'yi kadrosuna katmaya çalışan Fenerbahçe, Fransız ekibi ile prensipte anlaştı. Sarı-Lacivertliler'in oyuncuya da teklifte bulunduğu ve beklemeye geçtiği öğrenildi. 30 yaşındaki Kamerunlu yıldıza birçok teklif geldiği ve karar verme aşamasında olduğu bildirildi.Sarı Kanarya'nın Milan'dan istediği Rade Krunic transferinde de sona yaklaşıldı. Kurmaylar İtalyan ekibiyle bonservis konusunda anlaşmaya vardı. Çizme devine bu transfer için 8 milyon Euro ücret ödeneceği kaydedildi.29 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu için takım kaptanı Edin Dzeko'nun devreye girdiği ve vatandaşını Türkiye'ye gelmesi yönünde teşvik ettiği bildirildi. 2019 yılında Empoli'den transfer olan Krunic'in Milan ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor. Kariyerinde 314 maç bulunan Krunic'in 23 golü ve 31 asisti var.