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Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 2 ayrılık birden...

Kadrosunu Edin Dzeko, Dusan Tadic, Becao gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları da esmeye başladı. Joao Pedro'yu Brezilya'nın Gremio ekibine kiralayan sarı-lacivertliler, Diego Rossi'nin ayrılışı için de çalışma başlattı.

Ekleme: 2.08.2023 - 11:22 Güncelleme: 2.08.2023 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Kadroda düşünülmeyen iki futbolcuyla yollar ayrılıyor. Joao Pedro, ülkesi Brezilya'nın önemli kulüplerinden Gremio'ya satın alma opsiyonlu olarak kiralanırken, Diego Rossi MLS ekibi Colombus Crew ile söz kesti.

Edin Dzeko ve Umut Nayir transferleri sonrası Fenerbahçe'de forma giyme şansı kalmayan Joao Pedro, ülkesi Brezilya'ya döndü. 31 yaşındaki santrfor, Gremio'ya kiralandı. Satın alma opsiyonu 3.5 milyon euro olan Pedro'nun yıllık 2.5 milyon euro tutarındaki ücretinin tamamı Brezilya kulübü tarafından ödenecek.

DİEGO ROSSİ MLS'E DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen bir başka isim Diego Rossi de takıma veda ediyor. MLS kulüplerinden Colombus Crew ile prensipte anlaşmaya varan Uruguaylı kanat oyuncusunun sağlık kontrolü ve sözleşme imzalamak için bugün ABD'ye gitmesi bekleniyor..
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