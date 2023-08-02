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Arda Güler'den müjde! Arda Güler sahalara ne zaman dönecek?

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılarak İspanya'ya dönen Arda Güler'in sahalara döneceği tarih belli oldu. İşte genç yıldızın sahalara döneceği o tarih..

Ekleme: 2.08.2023 - 17:13 Güncelleme: 2.08.2023 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak tüm Türkiye'yi gururlandıran Arda Güler, kampta sakatlanarak büyük bir korku yaşatmıştı.

Menisküs sakatlığı sebebiyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılarak İspanya'ya dönen Arda Güler'in sahalara döneceği tarih merak uyandırdı.

Geçtiğimiz hafta sakatlanan Arda Güler takımının kampından ayrılarak tedavisi için Madrid'e dönmüştü. Real Madrid'in oynadığı hazırlık maçlarında takımını yanlız bırakan Arda Güler'in sakatlığı sebebiyle 5 ay sahalardan uzak kalacağı iddia edilmişti. Ancak İspanyol basınında yer alan iddialara göre Arda Güler'in sahalara dönmesi o kadar uzun sürmeyecek.

Beklenenden önce sahalara dönecek

Arda Güler'in sakatlığının beklenenden daha kısa süreceği ve genç futbolcunun 2-3 ay içerisinde sahalara döneceği iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre Arda Güler eylül ayı sonunda sahalara dönecek.
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