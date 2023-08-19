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Trabzonspor'da ayrılık! Pendikspor'a kiralandı

Pendikspor, Trabzonspor’dan Serkan Asan’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Ekleme: 19.08.2023 - 14:10 Güncelleme: 19.08.2023 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
Pendikspor sosyal medya'da yaptığı açıklamada Serkan Asan'ı kadrosunu kattığını açıkladı.

Pendikspor Serkan Asan'a şu sözler ile hoşgeldin dedi;

'Serkan Asan Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı 1 yıl kiralık olarak renklerine bağladı. Ailemize Hoş Geldin Serkan Asan!'
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