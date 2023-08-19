Trabzonspor'da ayrılık! Pendikspor'a kiralandı

Pendikspor, Trabzonspor’dan Serkan Asan’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Pendikspor sosyal medya'da yaptığı açıklamada Serkan Asan'ı kadrosunu kattığını açıkladı.



Pendikspor Serkan Asan'a şu sözler ile hoşgeldin dedi;



'Serkan Asan Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı 1 yıl kiralık olarak renklerine bağladı. Ailemize Hoş Geldin Serkan Asan!'