Trabzonspor'da ayrılık! Pendikspor'a kiralandı
Pendikspor, Trabzonspor’dan Serkan Asan’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Pendikspor sosyal medya'da yaptığı açıklamada Serkan Asan'ı kadrosunu kattığını açıkladı.
Pendikspor Serkan Asan'a şu sözler ile hoşgeldin dedi;
'Serkan Asan Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı 1 yıl kiralık olarak renklerine bağladı. Ailemize Hoş Geldin Serkan Asan!'
Pendikspor Serkan Asan'a şu sözler ile hoşgeldin dedi;
'Serkan Asan Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı 1 yıl kiralık olarak renklerine bağladı. Ailemize Hoş Geldin Serkan Asan!'