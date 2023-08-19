Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.



Ali Sami Yen'de yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Sezonu Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak. Trabzonspor ise geçen hafta Antalyaspor'u yenerek sezonu 3 puanla açmıştı. Bordo-mavili takım bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alabilmek için mücadele edecek.



İlk 11'ler



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi



Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Umut