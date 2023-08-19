Galatasaray, Hakim Ziyech transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Yaz transfer dönemini hareketli bir şekilde geçiren Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni bir yıldız ismi daha kadrosuna kattı.



Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino ve Tete hamleleriyle dikkatleri çeken Okan Buruk'un ekibi, hücum bölgesi için Hakim Ziyech'i kiralık olarak transfer etti.



Sarı-kırmızılar, Faslı yıldızı satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.



KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:



Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir



Geçen sezon 24 maça çıktı



Hem 10 numarada hem de sağ kanatta oynayabilen 30 yaşındaki futbolcu, Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giydi. Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı.



Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Hakim Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro. İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon euro karşılığında transfer etmişti.