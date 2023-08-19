Erden Timur yalanlamıştı! Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı

Fenerbahçe, son olarak Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un "İlgilenmiyoruz" dediği Matteo Guendouzi için devreye girdi.

Orta sahasına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Wilfred Ndidi, Jorginho, Rade Krunic ve Tanguy Ndombele'de istediği sonuca varamadı.



Sarı-lacivertliler rotasını ezeli rakibi Galatasaray'ın da listesinde olan Matteo Guendouzi'ye çevirdi. Yöneticiler Cengiz Ünder transferinden dolayı iyi ilişkiler kurduğu Fransız ekibine, 24 yaşındaki orta sahanın durumunu sordu.



OPSİYONLU KİRALAMA



Fransız basını da bu transfer gelişmesini doğruladı. Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'dan da bazı takımların Guendouzi'yi istediğine vurgu yapıldı.



Haberde; bu yarışa Fenerbahçe'nin de dahil olduğunun altı çizildi.



Fas asıllı Fransız oyuncu için Galatasaray, 10 milyon euro önermiş fakat Marsilya, bu teklifi kabul etmemişti.



Fransız temsilcisiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Guendouzi'yi Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.



11 MİLYON EUROYA GELDİ



Marsilya, Guendouzi'yi 2021'de Arsenal'den kiraladı. Oyuncunun performansı beğenilince geçen sezon başında 11 milyon euroya boservisi alındı.



24 yaşındaki oyuncu, 2 sezonda 104 maça çıktı ve 10 gol atıp, 19 asist yaptı.