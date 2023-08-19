  • USD: 27,06 - 27,11
  • EURO: 29,41 - 29,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erden Timur yalanlamıştı! Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı

Fenerbahçe, son olarak Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un "İlgilenmiyoruz" dediği Matteo Guendouzi için devreye girdi.

Ekleme: 19.08.2023 - 11:57 Güncelleme: 19.08.2023 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Orta sahasına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Wilfred Ndidi, Jorginho, Rade Krunic ve Tanguy Ndombele'de istediği sonuca varamadı.

Sarı-lacivertliler rotasını ezeli rakibi Galatasaray'ın da listesinde olan Matteo Guendouzi'ye çevirdi. Yöneticiler Cengiz Ünder transferinden dolayı iyi ilişkiler kurduğu Fransız ekibine, 24 yaşındaki orta sahanın durumunu sordu.

OPSİYONLU KİRALAMA

Fransız basını da bu transfer gelişmesini doğruladı. Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'dan da bazı takımların Guendouzi'yi istediğine vurgu yapıldı.

Haberde; bu yarışa Fenerbahçe'nin de dahil olduğunun altı çizildi.

Fas asıllı Fransız oyuncu için Galatasaray, 10 milyon euro önermiş fakat Marsilya, bu teklifi kabul etmemişti.

Fransız temsilcisiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Guendouzi'yi Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

11 MİLYON EUROYA GELDİ

Marsilya, Guendouzi'yi 2021'de Arsenal'den kiraladı. Oyuncunun performansı beğenilince geçen sezon başında 11 milyon euroya boservisi alındı.

24 yaşındaki oyuncu, 2 sezonda 104 maça çıktı ve 10 gol atıp, 19 asist yaptı.
İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’na meydan okudu: Özel mülkü değil!
Yunan korgeneral açık açık itiraf etti: Türkleri yenmek mümkün değil...
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Hicran İcuz etkisiz
Yerlikaya’dan vali ve emniyet müdürlerine talimat: ‘Orkinoslarla uğraşın’
CHP'li Eren Erdem de soluğu Merdan Yanardağ'ın yanında aldı!
Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
BM Barış Gücü'nden Pile – Yiğitler yolu yapımına skandal müdahale: KKTC'den net mesaj! Geri dönüş yok
Japon basınından Türk İHA ve SİHA'larına övgü: Asimetrik savaşta en iyisi
İsveç'te skandalların arkası kesilmiyor! Yine Kur'an-ı Kerim yakıldı: Bir kadın yangın södürücü tüple engel olmaya çalıştı
Yunan basınında Türk hava gücü paniği! Çarpıcı itiraflar: “Türkler galip gelecek...”
Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı
Yılmaz Özdil’den olay yaratan çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri...
CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! 'Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter'
İmamoğlu'ndan sosyal medya fenomenlerine günlük 25 bin TL ödeme
HTS kayıtları ortaya çıkardı: Terör örgütü PKK'dan alçak talimat!
Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür
Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Kacır Togg teknoloji üssünde! Yüzde 90 oranına çıktı! '2024'te 2,5 katına çıkacak'
Batı medyası yine bildiğiniz gibi: Yerel seçimler öncesi muhalefete akıl verdiler! 'İşlerin kötü gitmemesi için...'
TSK'nın ilk kadın amiral Gökçen Fırat'a NATO'dan tebrik: Kritik öneme sahip...
Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı: Tedbirli olun

Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı: Tedbirli olun

İngiliz turist yönünü Türkiye'ye çevirdi: Her hafta 70 binden fazla kişi geliyor

İngiliz turist yönünü Türkiye'ye çevirdi: Her hafta 70 binden fazla kişi geliyor

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı