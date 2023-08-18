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Trabzonspor yeni transferini açıkladı

Trabzonspor, Karagümrük oyuncusu Rayyan Baniya ile anlaşma sağlayarak, kamuoyuna transfere dair bilgilendirmede bulundu.

Ekleme: 18.08.2023 - 15:41 Güncelleme: 18.08.2023 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor Kulübü, Fatih Karagümrük'ten defans oyuncusu Rayyan Baniya'yı 2.05 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu detaylar paylaşıldı:

Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre futbolcuya şu ücretler ödenecektir:

2023-2024 futbol sezonu için 750,000 Euro garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 800,000 Euro garanti ücret,
2025-2026 futbol sezonu için 850,000 Euro garanti ücret,
2026-2027 futbol sezonu için 900,000 Euro garanti ücret.

Opsiyon hakkı Trabzonspor tarafından kullanılırsa;

2027-2028 futbol sezonu için 1,000,000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcunun menajerine, ödenecek brüt ücretin yüzde 5'i oranında menajerlik hizmet bedeli olarak ödeme yapılacağı da belirtildi. Bu transferle birlikte Trabzonspor'un savunma hattını güçlendirmesi ve yeni sezon öncesinde kadrosunu şekillendirmesi bekleniyor.
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