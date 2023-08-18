Süper Lig'de 3 ve 4. haftanın programı belli oldu
TFF, 20 takımlı Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programları duyuruldu.
TFF, Süper Lig'de 3 ve 4. hafta programını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta müsabaka programı belli oldu. İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımlarımızın fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecektir.
İşte Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta müsabaka programı belli oldu. İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımlarımızın fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecektir.
İşte Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı