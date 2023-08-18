  • USD: 27,07 - 27,12
  • EURO: 29,46 - 29,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Süper Lig'de 3 ve 4. haftanın programı belli oldu

TFF, 20 takımlı Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programları duyuruldu.

Ekleme: 18.08.2023 - 12:14 Güncelleme: 18.08.2023 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
TFF, Süper Lig'de 3 ve 4. hafta programını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta müsabaka programı belli oldu. İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımlarımızın fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecektir.

İşte Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı

Süper Lig'de 3 ve 4. haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de 3 ve 4. haftanın programı belli oldu

Yılmaz Özdil’den olay yaratan çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri...
CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! 'Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter'
İmamoğlu'ndan sosyal medya fenomenlerine günlük 25 bin TL ödeme
HTS kayıtları ortaya çıkardı: Terör örgütü PKK'dan alçak talimat!
Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür
Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Kacır Togg teknoloji üssünde! Yüzde 90 oranına çıktı! '2024'te 2,5 katına çıkacak'
Batı medyası yine bildiğiniz gibi: Yerel seçimler öncesi muhalefete akıl verdiler! 'İşlerin kötü gitmemesi için...'
TSK'nın ilk kadın amiral Gökçen Fırat'a NATO'dan tebrik: Kritik öneme sahip...
Bakanlık ceza yağdırdı! Denetimler sıkılaşıyor...
CHP'li belediye demek zulüm demek! Hakan Han Özcan ortaya çıkardı, halk ekmek satış fiyatları...
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu: Başörtüsü ve ailenin korunması
Büyük İstanbul Otogarı'nda ürküten manzara
CHP'li belediyelerde taksitle maaş isyanı! İzmir'de ücretini alamayan işçiler iş bıraktı
Mahkeme tutukladı, CHP sahip çıktı! Tunç Soyer'den Merdan Yanardağ'a ziyaret
CHP'li belediyeden skandal! Yenimahalle Belediyesi işçilerini tazminatsız kovma kararı aldı
Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! Dini değerler ve kutsallar ayaklar altına alınmıştı!
Almanya'da Frankfurt Havalimanı göle döndü
Milyonlara yeni zam! Hükümet teklifini veriyor: Memur, emekli zammı ne kadar olacak?
CHP’li Başkan gezideyken, memurlar ve işçiler eksik maaş aldı
Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu
Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı: Tedbirli olun

Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı: Tedbirli olun

İngiliz turist yönünü Türkiye'ye çevirdi: Her hafta 70 binden fazla kişi geliyor

İngiliz turist yönünü Türkiye'ye çevirdi: Her hafta 70 binden fazla kişi geliyor

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı