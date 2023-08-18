Serdar Dursun durmayacak! Süper Lig ekibi milli yıldızı açıkladı

Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünen Serdar Dursun'a Süper Lig'den bir teklif daha geldi. İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

Fatih Karagümrük, isim sponsorluğu anlaşmasını tamamladıktan sonra transfer çalışmalarına hız verdi. Bu süreçte Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun'un adı gündeme geldi.



Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de Vavacars Fatih Karagümrük olarak mücadele eden kulüp, isim sponsorluğu anlaşmasını yeniledi ve gelecek sezon da Vavacars adıyla sahada olacak.



SPONSORLUK ANLAŞMASI SONRASI TRANSFERDE GAZA BASTI

Bu sponsorluk anlaşmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Fatih Karagümrük'ün, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği belirtiliyor. Bu gelişme, transfer dönemindeki hareketliliği ve kulüpler arasındaki transfer trafiğini daha da artırıyor.