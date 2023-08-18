Şenol Güneş istedi! Eski defter bir kez daha açıldı

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Neftçi maçı sonrası stoper transferine işaret etti. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda ismi geçtiğimiz sezonlarda da gündeme gelen Koray Günter için harekete geçti.

Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, dün sahasında ağırladığı Neftçi'yi 2-1 mağlup edip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.Bu maçın ardından transferle ilgili konuşan Şenol Güneş, stoper takviyesi yapacaklarını belirtti.Şenol Güneş'in bu açıklamasının ardından ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan da sürpriz bir iddia geldi. Habere göre Beşiktaş, Koray Günter'in transferi için Verona ile görüşmelere başladı.Ülkemizde Galatasaray forması da giyen 29 yaşındaki Koray Günter, 2018 yılında Genoa'ya giderek İtalya kariyerine başladı.Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Sampdoria'da kiralık geçiren tecrübeli savunmacının Verona ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.Koray Günter 2022-23 sezonunda Verona ile 14, Sampdoria ile 10 maça çıktı.