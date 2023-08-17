Ramos transferi yattı! Talepleri çok ağır bulundu

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde adı geçen ünlü stoper Sergio Ramos'un transferine yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Ramos taleplerini iletince onunla ilgilenen takımlardan birisi transferi askıya aldı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ı transferde karşı karşıya getiren Ramos, Meksika'nın CF America takımının da dikkatini çekti fakat yıldız oyuncunun aşırı talepleri nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi.



İddiaya göre, Sergio Ramos'un CF America ile yaptığı görüşmelerde yüksek maaş ve lüks yaşam talepleri bulundu. CF America Başkanı Santiago Banos, Ramos'un kardeşi olan Rene Ramos ile yapılan görüşmeler hakkında "Açıkçası Sergio'nun maaş beklentileri, Meksika'da mümkün olan seviyelerle hiçbir şekilde örtüşmüyor." şeklinde konuştu.



RAMOS NELER İSTEDİ?

37 yaşındaki defans oyuncusunun net 7 milyon Euro maaş talep ettiği ve bu miktarın vergilerle birlikte 10 milyon Euro'yu aştığı belirtiliyor. Ramos'un ayrıca Meksika'nın seçkin bir bölgesinde lüks bir malikane ve lüks bir otomobil talebinde bulunduğu da iddia ediliyor.



İSTEKLERİ AĞIR KAÇTI

Ancak yıldız oyuncunun bu talepleri, CF America yönetimini fazlasıyla şaşırttı ve transfer görüşmelerinden vazgeçmelerine neden oldu. Bu durum, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Ramos transferinde işinin kolay olmadığını gözler önüne serdi.

