Maribor-Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya'nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek.

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Maribor deplasmanına çıkıyor.



Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.



Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek. Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ile Pedro Almeida yapacak.



Sarı lacivertliler, Maribor'u elemesi halinde Twente (Hollanda) - Riga (Letonya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



Eksikler



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel'nun yanı sıra Emre Mor ve Serdar Aziz forma giyemeyecek.



MARİBOR-FENERBAHÇE!



MUHTEMEL 11'LER



MARİBOR: Jug, Milec, Watson, Karic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic



FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet, Luan Peres, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Kent, Szymanski, Tadic, Batshuayi.