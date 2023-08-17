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Maribor-Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya'nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 17.08.2023 - 09:39 Güncelleme: 17.08.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Maribor deplasmanına çıkıyor.

Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek. Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ile Pedro Almeida yapacak.

Sarı lacivertliler, Maribor'u elemesi halinde Twente (Hollanda) - Riga (Letonya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Eksikler

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel'nun yanı sıra Emre Mor ve Serdar Aziz forma giyemeyecek.

MARİBOR-FENERBAHÇE!

MUHTEMEL 11'LER

MARİBOR: Jug, Milec, Watson, Karic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic

FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet, Luan Peres, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Kent, Szymanski, Tadic, Batshuayi.
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