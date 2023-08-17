Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Anlaşmaya varılmıştır

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertliler, Willian Arao'nun Panathinaikos'a transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe'de birçok isimle yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli ekipte son olarak Brezilyalı orta saha Willian Arao, Panathinaikos'un yolunu tuttu.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao'nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan'ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao'ya yeni kulübünde başarılar dileriz.'