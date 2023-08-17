Avrupa'da 3'te 3 olsun

Konferans Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Neftçi Baku ile; Adana Demirspor, evinde 5-1 yendiği Osijek'le; Fenerbahçe ise sahasında 3-1 mağlup ettiği Maribor'la play-off turuna kalmak adına mücadele verecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek. İlk maçı 3-1 kazanan siyah-beyazlılar, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak. Beşiktaş, turu geçmesi durumunda play-off"ta Aris (Yunanistan)-D. Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.



Beşiktaş'ta Ghezzal, Neftçi karşısında görev yapamayacak. Ante Rebic ise ilk kez Beşiktaş Stadı'na çıkacak.



STAT: Beşiktaş

HAKEM: Julian Weinberger (Avusturya)

SAAT: 20.00

YAYIN: TRT Spor

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Amartey, Colley (Necip), Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Rebic, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

NEFTÇİ BAKÜ: Brkıc, Tamas, Salahli, Zulfugarli, Matias, Saief, Makhmudov, Jaber, Yusifli, Shinyashiki, Lebon

TEKNİK DİREKTÖR: Adrian Mutu



Osijek-Adana Demirspor



Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak. Sahasındaki ilk maçı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde yükseleceği play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olimpiakos(Yunanistan) Genk (Belçika) eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak.





STAT: Opus Arena

HAKEM: John Brooks (İngiltere)

SAAT: 21.00

YAYIN: TV8.5

OSİJEK: Malenica, Mkrtchyan, Barisic, Drambayev, Nejasmic, Jugovic, MijoCaktas. Sime Grzan, Petar Brlek, Petar Pusic, Ramon Mierez



TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas



ADANA DEMİRSPOR: Karacic, Semih, Manev, Svensson, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda, Akintola, Rodrigues, Stambouli, Cherif Ndiaye



TEKNİK DİREKTÖR: Patrick Kluivert



Maribor Fenerbahçe



Fenerbahçe, Konferans Ligi 3. eleme turunda Slovenya'nın Maribor takımıyla deplasmanda, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında karşılaşacak. Fenerbahçe, turu geçerse Twente (Hollanda)-Riga (Letonya) galibiyle karşılaşacak.



Sarı-lacivertlilerde Becao, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Serdar Aziz ve Emre Mor sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Serdar Dursun ve Arao ise teknik heyet kararıyla ekipte yer almadı.



STAT: Ljudski Vrt

HAKEM: Fabio Verissimo (Portekiz)

SAAT: 21.15

YAYIN: S Sport PIus

MARİBOR: Azbe Jug, Itsuki Urata, Max Watson, Martin Milec, Luka Uskokovic, Aleks Pihler, Jan Repas, Ivan Brnic, Arnel Jakupovic, Marko Kolar, Marcel Lorber

TEKNİK DİREKTÖR: Damir Krznar

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Luan Peres, Ferdi, Miha Zajc, İsmail Yüksek, Szymanski, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

