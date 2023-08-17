Aslan, Ziyech aşkına kavuştu

Galatasaray; İcardi, Zaha ve Tete’den sonra Faslı 10 numarada da mutlu sona ulaştı. Aslan, geçtiğimiz şubat ayında yıldız futbolcuyu çok istemiş ancak Hakim Ziyech Florya’nın kapısından dönmüştü.

Nicolo Zaniolo'yu Aston Villa'ya gönderen Galatasaray, İtalyan solağın yerine Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı. Sağ açık ve 10 numara olarak görev yapabilen 30 yaşındaki Faslı yıldız, geçtiğimiz şubat ayında Florya'nın kapısından dönmüştü.



SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN KULÜP DOKTORU YENER İNCE BİZZAT INGILTERE'YE GİTTİ



Chelsea 2020 yazında Ajax'tan 40 milyon Euro'ya aldığı oyuncuyu kadrosunda düşünmediği için transfer görüşmesi için izin vermişti. Fransız ekibi PSG ve Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nass'a transferi son anda gerçekleşmeyen Faslı yıldız için Galatasaray'ın teklifi kabul edildi. Daha önce Gomis'in transferin de olduğu gibi kulüp doktoru Yener İnce İngiltere'ye gitti ve kontrolleri yerinde yaptırdı. Sorun çıkmayınca da imzaların atılması için sözleşme hazırlığına başlandı.



BONSERVİS ÖDENMEYECEK



Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği Hakim Ziyech için Galatasaray bonservis ödemeyecek. Futbolcuya imza parası da verilmeyecek. Oyuncu, kulüpten cüzi bir rakam alacak, kalan kısım sponsorlar tarafından karşılanacak.