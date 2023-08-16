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Trabzonspor'da Manolis Siopis'le yollar ayrıldı

Trabzonspor, Manolis Siopis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Ekleme: 16.08.2023 - 11:18 Güncelleme: 16.08.2023 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor, Manolis Siopis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emmanouil Siopis arasındaki 18.08.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis Şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir.

Bunun dışında oyuncumuzun menajeri de işbu fesih sözleşmesi dolayısı ile Şirketimizden olan 257.500.-Euro tutarındaki menajerlik alacağından feragat etmiştir. Bu durumda Şirketimiz toplam 500 bin euro tutarında bir fesih tazminatı elde etmiştir.

Ayrıca, oyuncu, 31.12.2023 tarihine kadar; Yunanistan Süper Ligi, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri Ligleri ile İngiltere Premier Liginden herhangi bir kulübe transfer olması halinde 700.000.-€ veya Türkiye'de bir Süper Lig kulübüne transfer olması halinde 2.000.000.-€ Kulübümüze ödeme yapacaktır."

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