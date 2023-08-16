Paredes'i resmen duyurdular 4 yıllık imza !

Roma, PSG' nin Arjantinli orta sahası Leandro Paredes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Roma, PSG' nin Arjantinli orta sahası Leandro Paredes'i transfer ettiğini duyurdu.



İtalya ekibi transferi sosyal medya hesabından işte böyle açıkladı:



Arjantinli yıldız Roma'ya Fransa Ligue 1 ekibi PSG'den 4 milyon Euro'ya transfer edilirken, yeni takımına 4 yıllık sözleşmeye imza attı.



Geçtiğimiz sezonu da İtalya'nın Juventus takımında kiralık olarak forma giyen Parades,Seria A'da 29 maçta 1 gollük skor katkısında bulundu.



Galatasaray'ın ilgilesine rağmen Paredes tercihini Roma' dan yana kullandı.