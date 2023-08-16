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Paredes'i resmen duyurdular 4 yıllık imza !

Roma, PSG' nin Arjantinli orta sahası Leandro Paredes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Ekleme: 16.08.2023 - 11:40 Güncelleme: 16.08.2023 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Roma, PSG' nin Arjantinli orta sahası Leandro Paredes'i transfer ettiğini duyurdu.

İtalya ekibi transferi sosyal medya hesabından işte böyle açıkladı:

Arjantinli yıldız Roma'ya Fransa Ligue 1 ekibi PSG'den 4 milyon Euro'ya transfer edilirken, yeni takımına 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz sezonu da İtalya'nın Juventus takımında kiralık olarak forma giyen Parades,Seria A'da 29 maçta 1 gollük skor katkısında bulundu.

Galatasaray'ın ilgilesine rağmen Paredes tercihini Roma' dan yana kullandı.
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