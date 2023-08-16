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Galatasaray - Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ekleme: 16.08.2023 - 14:38 Güncelleme: 16.08.2023 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

19 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta saat 21.45'te oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.

İKİNCİ KEZ YÖNETECEK

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan kariyerinde 2. kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak. Karaoğlan iki takım arasında daha önce 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadeleyi yönetti. Müsabakayı ise Karadeniz ekibi 2-1'lik skorla kazandı.

Atilla Karaoğlan kariyerinde daha önce de 1'er kez Galatasaray - Fenerbahçe ve Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde düdük çaldı.

Sakarya bölgesi hakemi olan Karaoğlan bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 2 kez görev aldı.

İŞTE TÜM HAKEMLER

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2'nci haftada dijital atama yöntemi ile belirlenen maçları yönetecek hakemler şöyle:

18 AĞUSTOS CUMA

21.00 İstanbulspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka

21.00 Antalyaspor-Konyaspor: Ali Şansalan

19 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Çaykur Rizespor-Alanyaspor: Yiğit Arslan

21.45 Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge

21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Başakşehir FK-Fatih Karagümrük: Burak Şeker

21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam

21.45 Gaziantep FK-Sivasspor: Arda Kardeşler

21 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

21.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor: Cihan Aydın
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