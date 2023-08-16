Galatasaray - Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
19 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta saat 21.45'te oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.
İKİNCİ KEZ YÖNETECEK
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan kariyerinde 2. kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak. Karaoğlan iki takım arasında daha önce 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadeleyi yönetti. Müsabakayı ise Karadeniz ekibi 2-1'lik skorla kazandı.
Atilla Karaoğlan kariyerinde daha önce de 1'er kez Galatasaray - Fenerbahçe ve Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde düdük çaldı.
Sakarya bölgesi hakemi olan Karaoğlan bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 2 kez görev aldı.
İŞTE TÜM HAKEMLER
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2'nci haftada dijital atama yöntemi ile belirlenen maçları yönetecek hakemler şöyle:
18 AĞUSTOS CUMA
21.00 İstanbulspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka
21.00 Antalyaspor-Konyaspor: Ali Şansalan
19 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Çaykur Rizespor-Alanyaspor: Yiğit Arslan
21.45 Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge
21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Başakşehir FK-Fatih Karagümrük: Burak Şeker
21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam
21.45 Gaziantep FK-Sivasspor: Arda Kardeşler
21 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
21.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor: Cihan Aydın
19 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta saat 21.45'te oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.
İKİNCİ KEZ YÖNETECEK
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan kariyerinde 2. kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak. Karaoğlan iki takım arasında daha önce 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadeleyi yönetti. Müsabakayı ise Karadeniz ekibi 2-1'lik skorla kazandı.
Atilla Karaoğlan kariyerinde daha önce de 1'er kez Galatasaray - Fenerbahçe ve Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde düdük çaldı.
Sakarya bölgesi hakemi olan Karaoğlan bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 2 kez görev aldı.
İŞTE TÜM HAKEMLER
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2'nci haftada dijital atama yöntemi ile belirlenen maçları yönetecek hakemler şöyle:
18 AĞUSTOS CUMA
21.00 İstanbulspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka
21.00 Antalyaspor-Konyaspor: Ali Şansalan
19 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Çaykur Rizespor-Alanyaspor: Yiğit Arslan
21.45 Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge
21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Başakşehir FK-Fatih Karagümrük: Burak Şeker
21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam
21.45 Gaziantep FK-Sivasspor: Arda Kardeşler
21 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
21.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor: Cihan Aydın