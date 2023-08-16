Galatasaray - Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.



19 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta saat 21.45'te oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.



İKİNCİ KEZ YÖNETECEK



FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan kariyerinde 2. kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak. Karaoğlan iki takım arasında daha önce 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadeleyi yönetti. Müsabakayı ise Karadeniz ekibi 2-1'lik skorla kazandı.



Atilla Karaoğlan kariyerinde daha önce de 1'er kez Galatasaray - Fenerbahçe ve Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde düdük çaldı.



Sakarya bölgesi hakemi olan Karaoğlan bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 2 kez görev aldı.



İŞTE TÜM HAKEMLER



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2'nci haftada dijital atama yöntemi ile belirlenen maçları yönetecek hakemler şöyle:



18 AĞUSTOS CUMA



21.00 İstanbulspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka



21.00 Antalyaspor-Konyaspor: Ali Şansalan



19 AĞUSTOS CUMARTESİ



19.15 Çaykur Rizespor-Alanyaspor: Yiğit Arslan



21.45 Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge



21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan



20 AĞUSTOS PAZAR



19.15 Başakşehir FK-Fatih Karagümrük: Burak Şeker



21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam



21.45 Gaziantep FK-Sivasspor: Arda Kardeşler



21 AĞUSTOS PAZARTESİ



21.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan



21.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor: Cihan Aydın