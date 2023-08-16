Galatasaray dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor! Chelsea ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'ın transfer hedefinde bulunan Hakim Ziyech için kulübü ve futbolcuyla anlaşma sağlandı. Yıldız isim İstanbul'a gelecek.

Leandro Paredes'i Roma'ya kaptıran Galatasaray, Chelsea'nin yıldız ismi Hakim Ziyech'in transferini bitirme aşamasına geldi.



The Guardian'ın haberine göre; Faslı futbolcu ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, yıldız orta sahayı İstanbul'a getiriyor.



143 gol ve 144 asist



Zaniolo'dan gelecek parayla transferde eli güçlenen Galatasaray'ın, Chelsea ile de el sıkıştığı belirtiliyor.



Kariyeri boyunca 478 maça çıkan Ziyech, 143 gol ve 144 asist yaparak iyi bir istatistik yakaladı.



