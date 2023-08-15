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Trabzonspor'da Siopis ile yollar ayrılıyor!

Trabzonspor, Yunan futbolcusu Manolis Siopis'in geleceğini netleştirmek üzere. Bordo-mavililer, oyuncuyla yolların ayrılması için anlaşma sağladı.

Ekleme: 15.08.2023 - 14:19 Güncelleme: 15.08.2023 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor'daki geleceği belirsizliğini koruyan Manolis Siopis ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Dorukhan Toköz ve Lahtimi'nin ardından sözleşme konusunda sorun yaşayan Manolis Siopis ile yollar ayrılacak.

Trabzonspor ve Siopis sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Yunan oyuncu, bordo mavili kulübe Fesih bedeli ödeyecek.

Tecrübeli orta saha geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 40 karşılaşmada forma giymişti.

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