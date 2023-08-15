Galatasaray-Olimpija! Muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, sahasında Olimpija'yı konuk edecek.



Rams Park'ta yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, D Smart platformundaki Smart Spor kanalından yayımlanacak. Müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Ciro Carbone ile Alessio Berti'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olacak.



İlk maçı 3-0 kazanan Galatasaray'a tur için tüm galibiyet ver beraberlikler yeterli olurken iki farklı yenilgiler dahi sarı kırmızılıları play-off'a taşıyacak.



Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.



Eksikler



Galatasaray'da Zaniolo'nun oynaması beklenmiyor. UEFA listesine bildirilmeyen Tete, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.



GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu



OLİMPİJA LJUBLJANA: Vidovsek, Jorge Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, David, Posavec, Elsnik, Seslar, Fadida, Rui Pedro, Bristric.



STAT: Rams Park

HAKEM: Marco Guida

SAAT: 21:00

YAYIN: Smart Spor