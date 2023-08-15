  • USD: 27,02 - 27,07
  • EURO: 29,57 - 29,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray-Olimpija! Muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek.

Ekleme: 15.08.2023 - 10:11 Güncelleme: 15.08.2023 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, sahasında Olimpija'yı konuk edecek.

Rams Park'ta yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, D Smart platformundaki Smart Spor kanalından yayımlanacak. Müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Ciro Carbone ile Alessio Berti'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olacak.

İlk maçı 3-0 kazanan Galatasaray'a tur için tüm galibiyet ver beraberlikler yeterli olurken iki farklı yenilgiler dahi sarı kırmızılıları play-off'a taşıyacak.

Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.

Eksikler

Galatasaray'da Zaniolo'nun oynaması beklenmiyor. UEFA listesine bildirilmeyen Tete, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu

OLİMPİJA LJUBLJANA: Vidovsek, Jorge Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, David, Posavec, Elsnik, Seslar, Fadida, Rui Pedro, Bristric.

STAT: Rams Park
HAKEM: Marco Guida
SAAT: 21:00
YAYIN: Smart Spor
CHP’li isimden İmamoğlu’na füze: Değişim entrika değildir
İmamoğlu kararını verdi: Kılıçdaroğlu'na karşı pes etti...
Danimarka'dan Kur’an-ı Kerim açıklaması: Saldırılar için özür dileriz
Foreign Policy: Türkiye, çok kutuplu savaş uçağı pazarına KAAN ile katıldı
İstanbullunun toplu ulaşım çilesi! Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı seferler iki saat aksadı .
Karlov suikastında flaş gelişme! Kritik isim İstanbul’da yakalandı…
Camideki skandal görüntülerin ardından gözaltı
Konut alacaklara sevindiren haber! Düğmeye basıldı: 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz...
İBB'de işçiler greve gidiyor: İstanbul'da çöp krizi kapıda
Memur ve memur emeklisi Perşembe gününü bekliyor: Hükümet ikinci zam teklifini yapacak
Baba-oğul restleşmesinde tansiyon yükseldi! Kılıçdaroğlu, aba altında sopa gösterdi
Dış politikada yeni dönem şifreleri! Atılacak adımlar şekillendi
CHP'li belediye vatandaşı haraca bağladı! Ödemeyeni zabıta ile tehdit ediyorlar
Ankara Valiliği, Kocatepe Camisi'ndeki ahlaksız fotoğraf çekimine ilişkin soruşturma başlattı.
Memur ve emekli zammı için teklif belli oluyor! Toplu sözleşme zammı 8,5 milyonu ilgilendiriyor
FETÖ'cü firari hakim Necmeddin Özmen tutuklandı
Kocatepe Camii'nde skandal fotoğraflar: 'Sanat' adı altında dini değerler ayaklar altına alındı
Soyer zamma doymuyor! İçme suyu ve ulaşımdan sonra şimdi de otoparklara zam: İşte yeni tarife
4 buçuk yıllık algı belediyeciliğini Hakan Han Özcan belgeleri ile anlattı
Batan gemiyi terk ediyorlar! Ahmet Davutoğlu yerel seçim kararını açıkladı
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı; bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı; bugün hava nasıl olacak?

Tekirdağ'da ilginç olay! Pencereye yazı astı görenler şaşırdı kaldı

Tekirdağ'da ilginç olay! Pencereye yazı astı görenler şaşırdı kaldı

Zuckerberg'ten 'kafes dövüşü' açıklaması! Elon Musk ciddi değil

Zuckerberg'ten 'kafes dövüşü' açıklaması! Elon Musk ciddi değil

Zonguldak'taki vahşetin detayları ortaya çıktı

Zonguldak'taki vahşetin detayları ortaya çıktı

İSKİ duyurdu: 7 ilçede su kesintisi yaşanacak! 20 saat sular akmayacak

İSKİ duyurdu: 7 ilçede su kesintisi yaşanacak! 20 saat sular akmayacak

Kilosu 3000 TL! Burdur’da 3 arkadaş 5 kilo buldular! Sevinçten göbek atıp oynadılar

Kilosu 3000 TL! Burdur’da 3 arkadaş 5 kilo buldular! Sevinçten göbek atıp oynadılar