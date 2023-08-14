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Willian Arao, Suudi Arabistan'a gidiyor

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Willian Arao, hafta içinde takımdan ayrılacak.

Ekleme: 14.08.2023 - 11:32 Güncelleme: 14.08.2023 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
Jorge Jesus'un, geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer ettiği ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda düşünmediği Willian Arao için ayrılık vakti geldi, çattı.

Arao'ya, ülkesi Brezilya ve Jesus'un yeni takımı olan Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibinden teklifler olduğu biliniyor.

Bonservis 6 milyon euro

Tecrübeli orta saha için 6 milyon euro bonservis bedeli konuşulurken, bu hafta içerisinde Arao'nun ayrılığının gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Fenerbahçe'nin 3 milyon euro transfer ettiği 31 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayı 45 kez terletti 1 gol 5 asist kaydetti.
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