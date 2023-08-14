Tete transferi davalık oldu

Shakhtar Donetsk Kulübü, Tete'nin Galatasaray'a transferini FIFA'ya şikayet etti. Ukrayna ekibi transferin iptal edilmesini talep ediyor.

Galatasaray'ın Tete transferi davalık oldu.



Ukrayna basının aktardığı habere göre; Shakhtar Donetsk, Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda FIFA'ya şikayette bulundu. Ukrayna ekibinin, sözleşmesini tek taraflı feshederek Galatasaray'a imza atan Tete'nin transferinin iptal edilmesini talep ettiği bildirildi.



Shakhtar Donetsk'in Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya geri döndüğünü ve FIFA'nın tanıdığı tek taraflı fesih hakkının artık kendisi için geçerli olmadığını belirterek başvuru yaptığı kaydedildi.