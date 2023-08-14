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Galatasaray’ın yıldızı veda ediyor! İşte rekor fiyatla gideceği takım…

Galatasaray’da forma giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo’nun geleceği belli oldu. Serie A ve Premier Lig’den teklif alan 23 yaşındaki oyuncu, kararını verdi. İşte yeni takımı ve alacağı rakam…

Ekleme: 14.08.2023 - 10:28 Güncelleme: 14.08.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor’la berabere kalan Galatasaray’da, Zaniolo’nun geleceği belli oldu.

Sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan 23 yaşındaki Nicolo Zaniolo’ya, Serie A ve Premier Lig’den teklifler geliyordu.

İtalyan yıldız, sarı-kırmızılı formayla bugüne dek 12 resmi maçta 5 gol ve 1 asist kaydetti.

İngiltere’nin devi yıldız oyuncuya rekor teklif yaptı. Galatasaray’ın teklifi kabul ettiği öne sürüldü. Sportitalia muhabiri Alfredo Pedulla’ya göre İngiliz ekip, Zaniolo transferinde mutlu sona yaklaştı. İşte Zaniolo’nun yeni takımı ve alacağı ücret…

30 milyon Euro!

İtalyan basınına göre Zaniolo’nun Aston Villa'yla yıllık 3 milyon Euro'dan 1+5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

İngiliz kulübünün Galatasaray’a yaptığı 3 milyon Euro kiralama bedeli, 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ve 7 milyon Euro'luk bonuslar içeren toplamda 30 milyon Euro'luk teklifin kabul edildiği belirtildi.
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