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Beşiktaş, Chamberlain transferini duyurdu

Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Ekleme: 14.08.2023 - 12:27 Güncelleme: 14.08.2023 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

1.7 milyon euro kazanacak

Herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan yıldız futbolcuya sakatlık riski analizleri de yapıldı. Beşiktaş sağlık heyeti herhangi bir risk görmedi.

Alex-Oxlade Chamberlain ile son sezonu opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık mukavele yapılacak. 29 yaşındaki tecrübeli isim sezon başına 1.7 milyon Euro garanti ücret alacak.

Alex Oxlade-Chamberlain kimdir?

Southampton altyapısında yetişen Alex Oxlade-Chamberlain daha sonra Arsenal ve Liverpool formaları giydi.

Kariyeri başarılarla dolu

6 yıl formasını giydiği Liverpool'dan ayrılan Chamberlain, Kırmızılarla çıktığı toplam 146 maçta 18 gol, 15 asistlik skor katkısı verdi.

29 yaşındaki İngiliz yıldız, birer kez Şampiyonlar Ligi, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Süper Kupa, Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 4 FA Cup ve 3 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu gördü.

Beşiktaş, Chamberlain transferini duyurdu
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