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Kayserispor - Galatasaray maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Ekleme: 13.08.2023 - 00:08 Güncelleme: 13.08.2023 - 00:08 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 2023-2024 sezonu ilk hafta maçlarıyla resmen başladı. Ligin 1. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ile Okan Buruk'un ekibi son şampiyon Galatasaray, hakem Halil Umut Meler yönetiminde Kayseri Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele başladığı skorla 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Alınan bu sonuçla birlikte iki takımda lige beraberlikle başladı ve 1'er puanı hanelerine yazdırdı.

Galatasaray, Trabzonspor ile karşılaşacak

Galatasaray'da yeni transferler Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay, ilk kez forma giydi. İki futbolcu da karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna dahil oldu.

Galatasaray, ligde gelecek hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Okan Buruk'un ekibi, hafta arasında ise kendi evinde Olimpija Ljubljana ile rövanş maçına çıkacak. Kayserispor, ligin ikinci haftasında İstanbulspor deplasmanına gidecek.

Taraftarlar maça akın etti

Sezonun açılış maçına Kayserisporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray taraftarı kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Sarı-kırmızılılar, ısınmaya çıkan takımlarına tezahüratta bulunurken yeni transferleri tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Özellikle yaz tatillerini memleketinde geçiren gurbetçi vatandaşların maça yoğun katılım sağladığı gözlendi.
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