Kayserispor-Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olacak.



Kayserispor ile Galatasaray arasındaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.



EKSİKLER



Galatasaray'da yeni transfer Tete'nin yanı sıra Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir ve Olimpiu Morutan Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı.



Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Wilfried Zaha, Kerem Demirbay ve Lucas Torreira ise Kayseri kafilesinde yer aldı.



KAYSERİSPOR-GALATASARAY



MUHTEMEL 11'LER



KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Baran Ali, Uzodimma, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam



GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu.