Kayserispor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olacak.

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açacak. Okan Buruk'un ekibi ligin ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.



Kayserispor ile Galatasaray arasındaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak. Kayseri Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.



İlk 11'ler



Kayserispor'un ilk 11'i belli olmamıştır.



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu