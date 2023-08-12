Kayserispor - Galatasaray maçının ilk 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olacak.
Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açacak. Okan Buruk'un ekibi ligin ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.
Kayserispor ile Galatasaray arasındaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak. Kayseri Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
İlk 11'ler
Kayserispor'un ilk 11'i belli olmamıştır.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu
Kayserispor ile Galatasaray arasındaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak. Kayseri Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
İlk 11'ler
Kayserispor'un ilk 11'i belli olmamıştır.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu