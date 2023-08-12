Cengiz Ünder, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder'i transfer ettiğini duyurdu.

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.



Kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendiren ve son olarak Manchester United'ın Brezilyalı futbolcusu Fred'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bir transferi daha bitirdi. Fenerbahçe, uzun süreli görüşmelerde bulunduğu hücum oyuncusu Cengiz Ünder'i Fransız devi Marsilya'dan kadrosuna kattı.



"Prensip anlaşmasına varılmıştır"



Sarı-lacivertli takım Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.



Yapılan açıklamada şöyle denildi:



Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir.