Şampiyonlar Ligi müjdesi! TFF açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 sezonunda Avrupa'ya toplam 5 takımın gideceğini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 sezonunda Avrupa'ya toplam 5 takımın gideceğini duyurdu



İşte TFF'den yapılan o açıklama:



"UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 sezonunda ülkemiz; Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, Avrupa Ligi'nde 2 takım ve Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir."