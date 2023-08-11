Livakovic transferi zora girdi! Dünya devi devrede

LaLiga devi Real Madrid, dün Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'dan gelen sakatlık haberi ile sarsıldı.Çapraz bağında yırtık tespit edilen Courtois'nın sezonu kapatması beklenirken Real Madrid de kaleci transferi için çalışmalarına başladı.Marca'da yer alan habere göre hızlı bir şekilde ilk 11'de oynayabilecek file bekçisi arayışında olan Real Madrid, Fenerbahçe'nin de uzun süredir ilgilendiği Dominik Livakovic'i transfer listesine ekledi.Haberin detayında Manchester United'dan ayrılan David De Gea, Sevilla'nın kalesini koruyan Bono ile Valencia kalecisi Mamardashvili ile birlikte Dominik Livakovic'in piyasadaki ideal kaleciler olduğu ifade edildi. Real Madrid'in ilk etapta Bono ya da De Gea için girişimde bulunacağı bu isimlerden sonuç çıkmaması halinde diğer isimler ile görüşmeler yapacağı vurgulandı.Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen Livakovic, 2015/16 sezonundan bu yana Dinamo Zagreb kalesini koruyor. Başarılı kaleci, kulübüyle 288 maça çıkarken, 135 maçta kalesini gole kapadı.28 yaşındaki 1 numara, 45 kez de Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını terletti.