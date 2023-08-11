  • USD: 27,00 - 27,05
  • EURO: 29,74 - 29,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Livakovic transferi zora girdi! Dünya devi devrede

Real Madrid, sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Thibaut Courtois'nın yerine ismi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Domink Livakovic'i transfer listesine ekledi.

Ekleme: 11.08.2023 - 12:20 Güncelleme: 11.08.2023 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
LaLiga devi Real Madrid, dün Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'dan gelen sakatlık haberi ile sarsıldı.

Çapraz bağında yırtık tespit edilen Courtois'nın sezonu kapatması beklenirken Real Madrid de kaleci transferi için çalışmalarına başladı.

Marca'da yer alan habere göre hızlı bir şekilde ilk 11'de oynayabilecek file bekçisi arayışında olan Real Madrid, Fenerbahçe'nin de uzun süredir ilgilendiği Dominik Livakovic'i transfer listesine ekledi.

Livakovic transferi zora girdi! Dünya devi devrede

ÖNCELİK DEĞİL AMA SEÇENEKLER ARASINDA

Haberin detayında Manchester United'dan ayrılan David De Gea, Sevilla'nın kalesini koruyan Bono ile Valencia kalecisi Mamardashvili ile birlikte Dominik Livakovic'in piyasadaki ideal kaleciler olduğu ifade edildi. Real Madrid'in ilk etapta Bono ya da De Gea için girişimde bulunacağı bu isimlerden sonuç çıkmaması halinde diğer isimler ile görüşmeler yapacağı vurgulandı.

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen Livakovic, 2015/16 sezonundan bu yana Dinamo Zagreb kalesini koruyor. Başarılı kaleci, kulübüyle 288 maça çıkarken, 135 maçta kalesini gole kapadı.

28 yaşındaki 1 numara, 45 kez de Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını terletti.
Ümit Özlale'den yerel seçimler için net mesaj: Yeniden bir 6'lı masa süreci yaşatılmak istenirse İYİ Parti'nin duruşu olumsuz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Yol haritasını açıkladı
CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla görevden alındığı ortaya çıktı
İstanbul'da ulaşıma zamlı tarifenin ilk günü: Nasıl dayanacağımızı biz de bilmiyoruz artık
İBB'nin bina testi çürük çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı
Atatürk’ü oynayan Aras Bulut İynemli Disney’e ağzını açamadı: Bölüm başına bakın ne kadar alıyormuş!
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Dünyanın gözü Türkiye'de: Baykar'ın Suudi Arabistan'a ihracatı ABD'de yankı buldu
Ticaret Bakanlığı bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak faaliyetten menetti
Heykeltıraşlar işsiz kalacak: Heykel yapan robot
Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt!
Pençe Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Mavi Vatan'ın en güçlüsü Abdülhamid Han Yunan basınında! Adım adım bakın nasıl takip ediyorlar?
Milyonları ilgilendiren düzenleme! 6 adımlı vergi reformu
İYİ Partili Lütfü Türkkan, Faik Öztrak’a patladı: İttifaka bu yüzden karşıyım!
Sözde çevreci Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Çimento fabrikasına neden çıt çıkarmıyor
Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye çağrı: Ülke hayrına yerel seçimlerde komşu olalım
Kılıçdaroğlu'nun oyun alanı 'CHP'! Muhalif ses çıktıkça hıncını oradan alıyor
Malatya'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğü 5.3 olarak açıkladı
Meteoroloji duyurdu! 26 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji duyurdu! 26 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Elon Musk sinyalini vermişti: Twitter kullanıcılara para dağıtmaya başladı

Elon Musk sinyalini vermişti: Twitter kullanıcılara para dağıtmaya başladı

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden! Ayvalık’ta yakalandı

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden! Ayvalık’ta yakalandı

Hatay'dan acı haber geldi: 180 gün sonra kızı ve torununun cenazesine ulaştı

Hatay'dan acı haber geldi: 180 gün sonra kızı ve torununun cenazesine ulaştı

Kan bağışında 4 kez dünya rekoru kırdı! Tam 470 kez…

Kan bağışında 4 kez dünya rekoru kırdı! Tam 470 kez…

Antalya'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki Hasan'ın etini kopardı

Antalya'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki Hasan'ın etini kopardı