Fred, İstanbul'a geliyor! Sıra Ndombele'de

Fenerbahçe, Fred için Manchester United ile bonuslarla birlikte toplam 15 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. 30 yaşındaki oyuncuyu bugün İstanbul'a getirecek olan Sarı-lacivertliler, Tottenham'dan Ndombele'yi de listesine aldı. İngiltere'de bulunan yönetimin, Fransız yıldızın şartlarını sorduğu ifade edildi.

Orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan F.Bahçe, dün sürpriz bir hamlede bulundu. Sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın da gündeminde olan Manchester United'lı Fred için devreye girdi.



Brezilya Milli Takımı formasını 32 kez giyen ve Manchester United ile 1 sezon daha kontratı kalan orta saha oyuncusu için Kanarya'nın bonuslarla birlikte toplam 15 milyon Euro'luk (447.2 milyon TL) teklif yaptı.



İngiliz kulübü bu rakamları kabul edince anlaşma sağlandı. 30 yaşındaki oyuncuyu bugün İstanbul'a getirecek olan Sarı-lacivertliler, Fred ile sözleşme imzalayacak. 1 Temmuz 2018'de Shakhtar'dan İngiliz ekibine 59 milyon Euro'ya transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de 139 maçta forma giyerken 8 gol 8 asist katkısı sağladı.



Bu arada Fenerbahçe'nin, Tottenham'dan Ndombele'yi de listesine aldığı öğrenildi. İngiltere'de bulunan yönetimin, Fransız yıldızın şartlarını sorduğu ifade edildi.