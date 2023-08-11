  • USD: 27,00 - 27,05
  • EURO: 29,74 - 29,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fred, İstanbul'a geliyor! Sıra Ndombele'de

Fenerbahçe, Fred için Manchester United ile bonuslarla birlikte toplam 15 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. 30 yaşındaki oyuncuyu bugün İstanbul'a getirecek olan Sarı-lacivertliler, Tottenham'dan Ndombele'yi de listesine aldı. İngiltere'de bulunan yönetimin, Fransız yıldızın şartlarını sorduğu ifade edildi.

Ekleme: 11.08.2023 - 10:37 Güncelleme: 11.08.2023 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan F.Bahçe, dün sürpriz bir hamlede bulundu. Sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın da gündeminde olan Manchester United'lı Fred için devreye girdi.

Brezilya Milli Takımı formasını 32 kez giyen ve Manchester United ile 1 sezon daha kontratı kalan orta saha oyuncusu için Kanarya'nın bonuslarla birlikte toplam 15 milyon Euro'luk (447.2 milyon TL) teklif yaptı.

İngiliz kulübü bu rakamları kabul edince anlaşma sağlandı. 30 yaşındaki oyuncuyu bugün İstanbul'a getirecek olan Sarı-lacivertliler, Fred ile sözleşme imzalayacak. 1 Temmuz 2018'de Shakhtar'dan İngiliz ekibine 59 milyon Euro'ya transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de 139 maçta forma giyerken 8 gol 8 asist katkısı sağladı.

Bu arada Fenerbahçe'nin, Tottenham'dan Ndombele'yi de listesine aldığı öğrenildi. İngiltere'de bulunan yönetimin, Fransız yıldızın şartlarını sorduğu ifade edildi.
Ümit Özlale'den yerel seçimler için net mesaj: Yeniden bir 6'lı masa süreci yaşatılmak istenirse İYİ Parti'nin duruşu olumsuz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Yol haritasını açıkladı
CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla görevden alındığı ortaya çıktı
İstanbul'da ulaşıma zamlı tarifenin ilk günü: Nasıl dayanacağımızı biz de bilmiyoruz artık
İBB'nin bina testi çürük çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı
Atatürk’ü oynayan Aras Bulut İynemli Disney’e ağzını açamadı: Bölüm başına bakın ne kadar alıyormuş!
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Dünyanın gözü Türkiye'de: Baykar'ın Suudi Arabistan'a ihracatı ABD'de yankı buldu
Ticaret Bakanlığı bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak faaliyetten menetti
Heykeltıraşlar işsiz kalacak: Heykel yapan robot
Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt!
Pençe Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Mavi Vatan'ın en güçlüsü Abdülhamid Han Yunan basınında! Adım adım bakın nasıl takip ediyorlar?
Milyonları ilgilendiren düzenleme! 6 adımlı vergi reformu
İYİ Partili Lütfü Türkkan, Faik Öztrak’a patladı: İttifaka bu yüzden karşıyım!
Sözde çevreci Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Çimento fabrikasına neden çıt çıkarmıyor
Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye çağrı: Ülke hayrına yerel seçimlerde komşu olalım
Kılıçdaroğlu'nun oyun alanı 'CHP'! Muhalif ses çıktıkça hıncını oradan alıyor
Malatya'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğü 5.3 olarak açıkladı
Meteoroloji duyurdu! 26 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji duyurdu! 26 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Elon Musk sinyalini vermişti: Twitter kullanıcılara para dağıtmaya başladı

Elon Musk sinyalini vermişti: Twitter kullanıcılara para dağıtmaya başladı

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden! Ayvalık’ta yakalandı

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden! Ayvalık’ta yakalandı

Hatay'dan acı haber geldi: 180 gün sonra kızı ve torununun cenazesine ulaştı

Hatay'dan acı haber geldi: 180 gün sonra kızı ve torununun cenazesine ulaştı

Kan bağışında 4 kez dünya rekoru kırdı! Tam 470 kez…

Kan bağışında 4 kez dünya rekoru kırdı! Tam 470 kez…

Antalya'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki Hasan'ın etini kopardı

Antalya'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki Hasan'ın etini kopardı