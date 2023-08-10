Michy Batshuayi'ye 13 milyon euroluk teklif geldi

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'ye yeni bir talip çıktı. Sarı-lacivertlilerin kapısını Lens'ten sonra İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'da çaldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz sezon başında "A kalite bir santrfor alacağız." ifadelerinin ardından geç de olsa Michy Batshuayi, 3.5 milyon euroya transfer edilmişti.



Taraftar bu kadar beklemenin ardından Beşiktaş'ın eski futbolcusunun transfer edilmesine tepki gösterse de Belçikalı futbolcu kısa sürede taraftara kendisini ispat ederek geçtiğimiz sezon 32 maçta 20 gol atmıştı.



Edin Dzeko'nun takıma gelmesiyle birlikte mutsuzluğu her halinden belli olan 29 yaşındaki santrfor, takımdan ayrılmak istediğini hem İsmail Kartal'a hem de yönetime bildirdi.



Bir teklif daha geldi



Lens'in 10 milyon euroluk teklifinin ardından İtalyan kulübü Salernitana da 13 milyon euro ile Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Resmi teklifin de gelmesiyle birlikte deneyimli golcünün takımdan ayrılması bekleniyor.



Ali Koç yönetimi alternatif santrfor arayışlarını da sürdürüyor.