  • USD: 26,99 - 27,04
  • EURO: 29,63 - 29,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe yaprak dökümü! 5 ayrılık birden...

Bu sezon yaptığı yıldız transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de gözler ayrılacak oyunculara çevrildi.

Ekleme: 10.08.2023 - 12:45 Güncelleme: 10.08.2023 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Kontenjanda yer açmayı planlayan teknik direktör İsmail Kartal, kadroda düşünmediği ve Avrupa kadrosuna dahil etmediği isimlere de veda edecek.

Bu doğrultuda sakatlığı bulunan Lincoln'ün sözleşmesi dondurulması dışında iki yabancıyla yollar ayrılacak.

ARAO VE GUSTAVO ÖNCELİK

Kontenjanda yer açmayı planlayan teknik direktör İsmail Kartal, kadroda düşünmediği ve Avrupa kadrosuna dahil etmediği isimlere de veda edecek. Kendisine kulüp bulması söylenen Gustavo Henrique ile birlikte Suudi Arabistan'a gitmesi an meselesi olan Willian Arao ile yolların ayrılmasıyla birlikte yabancı sayısı 14'e düşmüş olacak.

BATSHUAYI'YE 11 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Edin Dzeko transferiyle ilk 11'deki yerini bu sezon muhtemelen kaybedecek olan Michy Batshuayi'nin takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline geldi. Suudi Arabistan ve İtalya'dan Roma'nın ardından son olarak Fransa'da geçen sezon harika bir performans gösteren Lens, Batshuayi için harekete geçti. 43 milyon Euro'ya Lois Openda'yı Leipzig'e satan Sarı-kırmızılıların, Belçikalı forvet için 11 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı bildirildi.

NAZIM SANGARE, PENDİK YOLUNDA

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'un, Nazım Sangare'ye talip olduğu bildirildi.

SERDAR DURSUN'A SAMSUNSPOR İLGİSİ

Öte yandan Yılport Samsunspor'un ise Serdar Dursun için yakında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi.
Başkan Erdoğan Kentsel Dönüşümde Temel Atma Töreni'nde konuşuyor
Tüm dünya çareyi onda arıyor! Norveçli gazeteden Erdoğan analizi: Siyasi oyunun mutlak galibi
ABB'de 1.5 milyar TL'lik vurgun! Mansur Yavaş'tan bir aileye 27 adrese teslim ihale
MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta bugüne kadar 586 terörist etkisiz hale getirildi
İYİ Parti koalisyonu yine dağıttı! O isimden çok net ittifak mesajı geldi: Seçime tek başına…
Akşener’e 15 vekil diyeti hatırlatıldı! CHP olmasaydı İYİ Parti olmazdı
CHP'li Bornova Belediyesi otopark için asırlık ağaçları katletti! Sözde çevreci partinin kirli sicili: 'Yeşil Bodrum betona dönerken neredeydiniz?'
Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 il Valiliğine yeni isimler atandı
Sözce çevreci CHP’nin gerçek yüzü: En büyük ağaç ve doğa katliamını kendileri yaptılar!
Ekrem İmamoğlu'nun B planı! 'İstanbul' korkusu geri adım attırdı
Bakan Şimşek'ten 2024 mesajı: ''Türkiye'ye çok büyük ilgi var''
Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları belediye önünde eylem yaptı!
Erdoğan Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası' takdim etti
İstanbul'da manzara değişmiyor! Arızalı metrobüs, çekiciyle kaldırıldı
Külliye'de kritik MGK toplantısı! İşte masadaki 4 ana başlık
'Çok yakın zamanda...' diyerek duyurdular: Rusya, KKTC'de konsolosluk faaliyetlerine başlıyor
Mustafa Sarıgül’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek! O isimlere sert çıktı: 14 Mayıs gecesi neredeydiniz!
İzmir’de iş bırakan bırakana! Önce Büyükşehir şimdi de Bayraklı Belediyesi
Emine Erdoğan, 'Yüzyılın Anıları Geçmişten Günümüze Kültürel Diplomasi Programı'nda konuştu
Yunanistan gözünü iki tarihe dikti! Kritik görüşmeler öncesi dikkat çeken Hakan Fidan ayrıntısı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

'Yeşil altın'da hırsızlığa karşı önlem: Günlük bin TL'ye nöbet tutuyorlar

'Yeşil altın'da hırsızlığa karşı önlem: Günlük bin TL'ye nöbet tutuyorlar

15 milyon kişi tehdit altında: Sebebini kimse bilmiyor bilim adamları endişeli

15 milyon kişi tehdit altında: Sebebini kimse bilmiyor bilim adamları endişeli

Kafes dövüşünde 'U' dönüşü: Elon Musk ameliyat olabileceğini açıkladı

Kafes dövüşünde 'U' dönüşü: Elon Musk ameliyat olabileceğini açıkladı

Dört çocuğunu bağlayıp işkenceyi kayda aldı: Vicdansız babanın savunması pes dedirtti

Dört çocuğunu bağlayıp işkenceyi kayda aldı: Vicdansız babanın savunması pes dedirtti

Milas yangınında sabotaj şüphesi: Görüntüler ortaya çıktı

Milas yangınında sabotaj şüphesi: Görüntüler ortaya çıktı