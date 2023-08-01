Kanarya'dan bir yıldız kaydı! İşte yeni takımı...

2023-2024 Süper Lig sezonu için transferlere hız Fenerbahçe'de bir yandan ayrılık açıklamaları geliyor. Son olarak Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'nun transferi için sarı-lacivertli ekip ile anlaşmaya vardığını ilan etti.

Yeni sezonda 'şampiyonluk ve Avrupa'da başarı' parolası ile yola koyulan teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'den transfer ettiği 31 yaşındaki Joao Pedro ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.Gremio, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilya asıllı İtalyan santrfor için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya varıldığını duyurdu.Açıklamada Pedro'nun bugün Porto Alegre şehrine geleceği ve yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.İtalyan forvet geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 28 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.