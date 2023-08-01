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Beyaz Gazete
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Kanarya'dan bir yıldız kaydı! İşte yeni takımı...

2023-2024 Süper Lig sezonu için transferlere hız Fenerbahçe'de bir yandan ayrılık açıklamaları geliyor. Son olarak Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'nun transferi için sarı-lacivertli ekip ile anlaşmaya vardığını ilan etti.

Ekleme: 1.08.2023 - 09:53 Güncelleme: 1.08.2023 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezonda 'şampiyonluk ve Avrupa'da başarı' parolası ile yola koyulan teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.

Kanarya'dan bir yıldız kaydı! İşte yeni takımı...

PEDRO'YA GREMİO KANCASI

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'den transfer ettiği 31 yaşındaki Joao Pedro ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Kanarya'dan bir yıldız kaydı! İşte yeni takımı...

AÇIKLAMA GELDİ

Gremio, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilya asıllı İtalyan santrfor için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kanarya'dan bir yıldız kaydı! İşte yeni takımı...

Açıklamada Pedro'nun bugün Porto Alegre şehrine geleceği ve yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

JOAO PEDRO'NUN KARNESİ

İtalyan forvet geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 28 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

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