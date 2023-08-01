Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul'da!

Sarı-lacivertli yönetim yönetim 9 yıldır hasretle beklenen şampiyonluk için tüm fedakarlıkları yapıyor.Birbirinden ünlü yıldızlarla kadrosunu güçlendiren sarı- lacivertlilerde operasyon son sürat devam ediyor.Yerli oyuncuların çok değerli olduğu ortamda Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.Dzeko, Szymanski, Becao, Tadic ve Kent gibi isimleri renklerine katan Fenerbahçe son olarak A Milli Takım forması giyen Mert Müldür'le anlaşmaya vardı.İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek, Fenerbahçe için gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.Yıldız ismin menajeriyle yapılan kontrat görüşmelerinde 3.5 milyon euro artı bonusları içeren bir mutabakat sağlandı.Rakamı beğenen Mert Müldür de Fenerbahçe'nin teklifine 'Evet' deyince taraflar arasında anlaşma sağlandı.Mert Müldür geç saatlerde İstanbul'a vardı. Taraftarlar onu havaalanında karşıladı ve destek verdiler.Fenerbahçe Kulübü, Sloven oyuncu Miha Zajc'ı İstanbul'a getirdi.Son 4,5 sezonda Fenerbahçe forması giyen ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılan Zajc'ın da İstanbul'a geldiği kaydedildi.