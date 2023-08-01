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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul'da!

Süper Lig'de sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, takımına kattığı oyuncularla göz dolduruyor. Transferde sıcak saatlerin yaşandığı sarı-lacivertli ekip Fenerbahçe'nin, İtalya'nın Sassuolo Kulübü'nden kadrosuna katacağı milli oyuncu Mert Müdür ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı Sloven oyuncu Miha Zajc, İstanbul'a geldi.

Ekleme: 1.08.2023 - 10:13 Güncelleme: 1.08.2023 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Sarı-lacivertli yönetim yönetim 9 yıldır hasretle beklenen şampiyonluk için tüm fedakarlıkları yapıyor.

Birbirinden ünlü yıldızlarla kadrosunu güçlendiren sarı- lacivertlilerde operasyon son sürat devam ediyor.

Yerli oyuncuların çok değerli olduğu ortamda Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul'da!

Dzeko, Szymanski, Becao, Tadic ve Kent gibi isimleri renklerine katan Fenerbahçe son olarak A Milli Takım forması giyen Mert Müldür'le anlaşmaya vardı.

MERT MÜLDÜR İSTANBUL'A GELDİ!

İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek, Fenerbahçe için gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul'da!

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI...

Yıldız ismin menajeriyle yapılan kontrat görüşmelerinde 3.5 milyon euro artı bonusları içeren bir mutabakat sağlandı.

Rakamı beğenen Mert Müldür de Fenerbahçe'nin teklifine 'Evet' deyince taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Mert Müldür geç saatlerde İstanbul'a vardı. Taraftarlar onu havaalanında karşıladı ve destek verdiler.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul'da!

MIHA ZAJC İSTANBUL'DA!

Fenerbahçe Kulübü, Sloven oyuncu Miha Zajc'ı İstanbul'a getirdi.

Son 4,5 sezonda Fenerbahçe forması giyen ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılan Zajc'ın da İstanbul'a geldiği kaydedildi.

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