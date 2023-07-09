Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Alexander Djiku'nun menajeri İstanbul'da

Ganalı stoper Alexander Djiku'nun menajeri transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.Sports Digitale'nin haberine göre; Kariyerini Fransa'da sürdüren ve son olarak Strasbourg forması giyen Djiku'nun bonservisi elinde bulunuyor.28 yaşındaki stoperin menajeri, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile görüşecek.Bu görüşmenin ardından oyuncu kariyerine hangi takımda devam edeceğine karar verecek.Geçen sezon 31 resmi maça çıkan Djiku, Gana Milli Takımı'nda da forma giyiyor.