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Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı! Benzema'nın rekorunu geçti

Real Madrid, Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler için muhteşem bir tanıtıma imza atarken sosyal medyadaki etkileşim rekor getirdi.

Ekleme: 8.07.2023 - 15:06 Güncelleme: 8.07.2023 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
Arda Güler 6 Temmuz 2023’te dünya futbolunun zirvesine, Real Madrid’e transfer oldu. Bu transfer, Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatırken, İspanya’da da müthiş bir heyecan dalgası yarattı. Ülkede, özellikle de Madrid’de tam anlamıyla bir Ardamania (Arda çılgınlığı) yaşanıyor.


Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı! Benzema'nın rekorunu geçti

BENZEMA'YI GEÇTİ

Farklı dillerdeki hesaplarıyla birlikte Twitter’da 80 milyondan fazla takipçisi bulunan Real Madrid, 18 yaşındaki yıldızla ilgili ilk olarak Türkçe bir şekilde ‘Yükleniyor’ tweetini attı. Ardından “Hoş geldin Arda” paylaşımıyla transfer resmen duyuruldu. İspanyol devinin attığı bu tweet, 700 binden fazla beğeni alarak bu alanda sosyal medyada kulüp tarihinin rekorunu kırdı. Bir önceki rekor, 12 Nisan 2022’de Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde Chelsea karşısında 90+6’da Real Madrid’e turu getiren Karim Benzema’nın golüyle ilgili paylaşıma aitti.

Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı! Benzema'nın rekorunu geçti

ÜST ÜSTE PAYLAŞIMLAR

Real Madrid, bu transfere verdiği önemi sosyal medya paylaşımlarıyla net şekilde ortaya koydu. ‘Yükleniyor’ paylaşımıyla başlayan ve dün 12.00’deki sağlık kontrolüne kadar olan süreçte Eflatun Beyazlılar’ın attığı son 16 tweetin 15’i Arda Güler’le ilgiliydi. Diğer tek paylaşım ise kulüp efsanesi Alfredo Di Stefano’nun 9. ölüm yıl dönümüyle ilgili yapılan paylaşım oldu. Real Madrid’in Twitter’daki Arda Güler çılgınlığı, imza töreniyle birlikte gün boyu devam etti. Eflatun-Beyazlılar ayrıca Instagram’a da 18 yaşındaki yıldızın fotoğraf ve videoları adeta yağdırdı.
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