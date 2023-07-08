  • USD: 26,04 - 26,09
  • EURO: 28,34 - 28,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! 10 eksik yer aldı...

Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı. Sarı kırmızılılarda 10 isim listede yer almadı.

Ekleme: 8.07.2023 - 15:17 Güncelleme: 8.07.2023 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı. Sarı kırmızılılarda 10 isim listede yer almadı. Galatasaray'ın Avusturya kafilesinde Taylan Antalyalı, Cicaldau, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Atalay Babacan, Oğulcan Çağlayan, Eren Aydın, Emirhan Kayar, Süleyman Luş ve Ali Yeşilyurt yer almadı.

Tatilden dönen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ise sağlık testlerinin ardından takıma katıldı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu: Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban
CHP'de sular durulmuyor! Görevden alınan ilçe başkanının iddiası oldukça vahim
Başkan Erdoğan Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuşuyor
Türkiye 5G'ye geçiyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: Yol haritası çiziliyor
CHP'de 'danışman' kaosu! Tepkiler üzerine görevden alınan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: O konuşmayı anlattı
Tanju Özcan: Genel merkez önünde büyük kitleler sizi istifaya davet edecek
Tüm dünyanın aklında tek bir soru var! İsveç NATO'ya üye olabilecek mi? Başkan Erdoğan'ın sözleri gündemde...
İstanbul'da fırıncılar kafalarına göre zam yaptı! İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama...
Rozeti taktı, İP'i bombardımana tuttu: İllegal kişiler, maddiyata dayalı listeler!
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP yönetimine salvolar: Parti kuruluş ilkelerinden uzaklaştı
Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe! 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan parti üyelerine mektup
İsveç ateşle oynuyor! Kritik zirve öncesi Bir Kur'an-ı Kerim yakma talebi daha: Küstah sözler...
Başkan Erdoğan'ın sözleri tüm dünyada yankılandı: Tek bir noktaya dikkat çektiler!
Yaşlı ve engelli aylıklarına zam! Bakan Göktaş duyurdu
Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: Terörist Zafer Akgün etkisiz hale getirildi
Yerel seçime güçlü ve dinamik kadro
Depremzedeye yeni destekte detaylar belli oldu! 500 bin TL hibe kredi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak açıklama yaptı: Adil bir barışın kaybedeni olmaz
Emeklilere yüzde 25 zam: Yüzde 17,55'lik oran ek teklifle yükseltildi
En düşük memur maaşını 22 bin 17 TL'ye yükseltecek madde kabul edildi
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli yağış etkili olacak!

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli yağış etkili olacak!

Noterde gayrimenkul satacaklar dikkat! Sahte dekontla dolandırılmayın

Noterde gayrimenkul satacaklar dikkat! Sahte dekontla dolandırılmayın

Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .

Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .

İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

TOGG T10X ile elektrikli SUV segmentinde pazar lideri oldu

TOGG T10X ile elektrikli SUV segmentinde pazar lideri oldu

Sivrisinek ısırığı öldürür mü? Prof. Dr. Erdal Polat 'Asya Kaplanı' uyarısı

Sivrisinek ısırığı öldürür mü? Prof. Dr. Erdal Polat 'Asya Kaplanı' uyarısı