Galatasaray ilk transferini yapıyor! Anlaşmayı resmen duyurdular…

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Galatasaray, kamp yapacağı Avusturya'ya geldi.Sarı-kırmızılı takım, 10 Temmuz Pazartesi günü TSİ 20.30'da Macar ekibi Kisvarda ile Graz'daki Merkur Arena'da, 14 Temmuz Cuma günü TSİ 20.30'da Avusturya temsilcisi Austria Wien ile Viyana'daki Generali Arena'da, 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de yine Avusturya'dan Sturm Graz ile Merkür Arena'da karşı karşıya gelecek.Galatasaray, kamp çalışmasını 18 Temmuz Salı günü tamlayarak İstanbul'a dönecek.Galatasaray'da 5 futbolcu Avusturya'da gerçekleştirilecek kamp kadrosuna alınmadı.Geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen futbolcular Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama ve Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampı kadrosuna dahil edilmedi.Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Angelino ile prensip anlaşmasına vardı.Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Leipzig forması giyen Angelino ile prensipte anlaştı.26 yaşındaki sol bekin Galatasaray'dan başka bir kulübe transfer olmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi.Sarı kırmızılıların, Leipzig ile bonservis görüşmelerine devam ettiği de ifade edildi.Galatasaray, Alman ekibiyle anlaştığı takdirde transferi açıklayacak.Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Leipzig ile görüştü ve Alman kulübüne 8 milyon Euro bonservis teklif edildi.Leipzig ise 30 Haziran 2025 tarihinde kontratı sona erecek futbolcusu için Cimbom'dan 12 milyon Euro talep etti.Geçen sezonu Hoffenheim'da geçiren Angelino, skorer özelliğiyle dikkatleri üstüne çekiyor.İspanyol futbolcu Hoffenheim formasıyla 35 maçta forma giyerken, 1 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.