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Ve beklenen an! Arda Güler, Real Madrid'e imzayı attı...

Fenerbahçe'den İspanya'nın yolunu tutan 18 yaşındaki Arda Güler, kendisini Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ekleme: 7.07.2023 - 13:22 Güncelleme: 7.07.2023 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
LaLiga ekiplerinden Real Madrid'le 6 yıllık anlaşma sağlayan Arda Güler, kendisini eflatun-beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Milli futbolcu, Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerde basına tanıtıldı.

Real Madrid Başkanı başkan Florentino Perez ile sözleşme imzalayan Arda Güler, 24 numaralı formasıyla kameralara poz verdi.

"Real Madrid'e hoş geldin Arda Güler"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in transferi hakkında şu ifadeleri kullandı:

Real Madrid'e hoş geldin Arda Güler. Bu büyük günde yanımızda olanlara teşekkürler. Takımı güçlendirmek için daima iyi oyuncular aldık. Real Madrid için tutkulu bir takım oluşturduk. Geleceğimizde önemli bir pay sahibi olacak bir yeteneği transfer ettik. Gelecekte elde edeceğimiz başarıların temelini oluşturuyoruz. Birçok tecrübeli, birçok yetenekli oyuncularla büyük başarılar elde ettik. Bu şekilde de dünyanın en büyük kulübü olduk. Genç ve yetenekli oyuncular, Real Madrid çatısı altında kendilerini geliştirdiler, efsane haline geldiler.

"Real Madrid'i seçtiğin için teşekkür ederiz"

Perez, tüm kulüplerin Arda Güler'le ilgilendiğini ifade etti.

Bugün bizim için çok önemli. Real Madrid hayaliyle büyüyen bir çocuğu daha kadromuza katıyoruz. Tüm kulüpler, Arda Güler ile ilgileniyordu. Arda Güler'i size gururla takdim ediyorum. Arda Güler, senin yeteneklerin ve karakterin tüm dünyayı etkiledi. Real Madrid'i seçtiğin için teşekkür ederiz. Birlikte tarih yazabiliriz.

Ve beklenen an! Arda Güler, Real Madrid'e imzayı attı...
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