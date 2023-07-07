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Real Madridli Rodrygo ve Vinicius'tan Arda Güler'e tebrik paylaşımı

18 yaşında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak hem İspanya hem de Türkiye'de büyük yankı uyandıran başarılı futbolcu Arda Güler'e ilk hoş geldin mesajı takım arkadaşları Vini Jr. ve Rodrygo’dan geldi.

Ekleme: 7.07.2023 - 11:18 Güncelleme: 7.07.2023 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Henüz 18 yaşında iki İspanyol devi olan Barcelona ve Real Madrid'i Türkiye'de sıraya sokan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler'in Madrid'e transferi resmi olarak açıklandı.

Real Madrid, Twitter hesabında Arda'yı paylaşmalara doyamazken genç oyuncuya ilk hoş geldin mesajları da yeni takım arkadaşlarından geldi.

Takım arkadaşlarından ilk mesaj

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Real Madrid ailesine bir yetenek daha katılıyor. Hoş geldin Arda Güler!" ifadelerini kullandı.

Real Madridli Rodrygo ve Vinicius'tan Arda Güler'e tebrik paylaşımı

Vinicius'tan hoş geldin mesajı

Rodrygo'nun ardından Real Madrid'in bir diğer yıldızı Vinicius Jr da Arda Güler için, "En büyük kulübü seçen bir oyuncu daha!" paylaşımında bulundu.

Real Madridli Rodrygo ve Vinicius'tan Arda Güler'e tebrik paylaşımı
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