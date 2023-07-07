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Galatasaray sınırlarını zorluyor! İşte Icardi'ye yapılan son teklif

Galatasaray yönetimi, sezon başına 10 milyon Euro isteyen 30 yaşındaki futbolcu için rakamı 7.5 milyon Euro’ya kadar çıkardı. İcardi cephesi bir yanıt vermedi.

Ekleme: 7.07.2023 - 11:56 Güncelleme: 7.07.2023 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da bir aydır transferin bir numaralı gündemi Mauro İcardi. Sarı kırmızılı taraftarlar her gün adeta papatya falı açıyor. Yeni sezon hazırlıklarında ilk sınavını Hull City karşısında veren Aslan, 4-3 yenildiği maçta İcardi'yi adeta mumla aradı. Galatasaray'ın golleri defans oyuncularından (Emin Bayram, Kaan Ayhan, Berkan) gelirken, Barış Alper ve Eren Aydın dönüşümlü olarak ileri uçta oynadı. Arjantinli forvete göre planlamasını yapan teknik direktör Okan Buruk, İcardi'nin durumunun bir ay içinde olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Görüşmelerde Wanda Nara, 3 yıl için 30 milyon Euro talep etmişti. Sponsor desteğiyle 7.5 milyon Euro'ya çıkan Galatasaray cephesi, tecrübeli golcü için bu rakamı bonuslarla artırma kararı aldı.

ARABİSTAN HALA MASADA!

30 yaşındaki yıldız oyuncunun menajerliğini yapan eşi Wanda Nara, 7.5 milyon Euro üzerinde yapılacak yeni bir teklifle ikna edilmeye çalışılacak. Suudi Arabistan ihtimali nedeniyle süreç uzarken, Ronaldo Al-Nassr ve Benzema Al-İttihad tercihinin ardından Firmino da Al-Ahli'ye gitti. Al-Hilal, Al-Shabab ve Al-Taawoun henüz golcü transferi yapmadı, İcardi hala Suudi Arabistan pazarında masadaki isimlerden biri konumunda. Okan Buruk maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İcardi ile ilgili bir gelişme yok. Erden bey konuyla yakından ilgileniyor" demişti.
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