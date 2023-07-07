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Fenerbahçe'de ayrılık! Kiralık gönderildi

Fenerbahçe, futbolcusu Tiago Çukur'un Belçika takımlarından Beveren'e kiralandığını açıkladı.

Ekleme: 7.07.2023 - 17:05 Güncelleme: 7.07.2023 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Tiago Çukur’un kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Tiago Çukur’un gelecek sezon Belçika takımlarından Beveren’e kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada “Yeni sezon planlamasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncumuz Tiago Çukur, 2023/24 sezonu için Belçika’nın SK Beveren takımına kiralanmıştır. Genç futbolcumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Tiago Çukur, Belçika ekiplerinden Dender’de kiralık olarak forma giymişti.

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