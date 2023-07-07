Fenerbahçe'de ayrılık! Kiralık gönderildi
Fenerbahçe, futbolcusu Tiago Çukur'un Belçika takımlarından Beveren'e kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Tiago Çukur’un kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Tiago Çukur’un gelecek sezon Belçika takımlarından Beveren’e kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada “Yeni sezon planlamasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncumuz Tiago Çukur, 2023/24 sezonu için Belçika’nın SK Beveren takımına kiralanmıştır. Genç futbolcumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Tiago Çukur, Belçika ekiplerinden Dender’de kiralık olarak forma giymişti.
Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada “Yeni sezon planlamasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncumuz Tiago Çukur, 2023/24 sezonu için Belçika’nın SK Beveren takımına kiralanmıştır. Genç futbolcumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Tiago Çukur, Belçika ekiplerinden Dender’de kiralık olarak forma giymişti.