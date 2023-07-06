Arda Güler'in Real Madrid transferinin tüm detayları

Genç yıldız Arda Güler, Real Madrid'i seçti. Başarılı futbolcu 6 yıllık sözleşme imzalayacak, ayrıca sarı-lacivertliler de bu transferden toplam 30 milyon euro gelir elde edecek.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmak için gün sayıyor.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Arda, Real'den sözleşme metnini aldı bile. Mukavelenin 6 yıllık olacağı belirtilirken, 18 yaşındaki futbolcunun ve temsilcilerinin sözleşmeyi kontrol ederek incelemesinin ardından imzayı atması bekleniyor.



Transferin detayları



Arda Güler'in, gün içinde Madrid'e giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün İsmail Kartal'ın imza töreninde yaptığı açıklamada Arda'nın takımda kalmayacağının netleştiğini söylemişti.



Öte yandan Fenerbahçe'nin 20 milyon euro net bonservis geliri kazanacağı transferin bonuslarla 30 milyon euroya çıkması bekleniyor.



Ayrıca sarı-lacivertliler, sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.

