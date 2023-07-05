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Beyaz Gazete
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Jorge Jesus Fenerbahçe'den istiyor! Yıldız isim ayrılabilir

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Suudi Arabistan Ligi'nin yolunu tutan Jorge Jesus yeni takımı Al-Hilal'in başına geçmesinin ardından sarı lacivertlilerin yıldız ismine talip oldu. Suudi Arabistan kulübü Jesus'un istediği oyuncu için 5.5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı..

Ekleme: 5.07.2023 - 11:12 Güncelleme: 5.07.2023 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

Deneyimli hoca yönetimindeki Fenerbahçe geride kalan sezonda Spor Toto Süper Lig'de 32 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda rakiplerini 22 kez mağlup etti. Fenerbahçe aynı süreçte 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

80 PUANLA GALATASARAY'IN ARKASINDA

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile Hatayspor karşısındaki hükmen galibiyetleri sonucu 80 puanla ligi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den istiyor! Yıldız isim ayrılabilir

KUPA HASRETİNE SON VERDİ

Fenerbahçe'nin 9 yıllık kupa hasreti Jorge Jesus'la birlikte son buldu. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktör önderliğinde Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ

Sarı-lacivertlilerden ayrılan Jorge Jesus'un yeni adresi Suudi Arabistan oldu. Portekizli teknik adam, 2018-19 sezonunda çalıştırdığı Al Hilal'in başına geçti.

Al Hilal, yayınladığı video ile Jorge Jesus'un takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan ekibi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Ruben Neves ve Kalidou Koulibaly hamleleriyle dikkat çekmişti.

Kısa süre önce Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e imza atan deneyimli teknik adam, transfer çalışmalarına başladı. Portekizli hocanın kadrosunda görmek istediği başarılı oyuncu için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den istiyor! Yıldız isim ayrılabilir

WILLIAN ARAO'NUN PEŞİNDELER

Al Hilal'in yeni teknik direktörü olan Jorge Jesus, geride kalan sezonun başında kendi talimatı ile Fenerbahçe'ye transfer edilen Willian Arao'yu istiyor.

TEKLİF YAPILDI

Öte yandan Brezilya basını Noticiasdomengao'nun haberine göre de Al Hilal, Fenerbahçe'nin defansif orta saha oyuncusu olan Willian Arao için 5 milyon 500 bin euroluk bir teklifte bulundu.

Fenerbahçe, geride kalan sezonun başında Flamengo'dan Willian Arao'yu kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtmişti.


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