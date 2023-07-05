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Galatasaray eski yıldızıyla masaya oturdu!

Galatasaray sol bek transferinde eski futbolcusu Alex Telles'e yöneldi. Porto'nun da istediği Telles için sarı kırmızılıların çok daha iyi bir teklif yaptığı iddia edildi.

Ekleme: 5.07.2023 - 16:53 Güncelleme: 5.07.2023 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, eski futbolcusu Alex Telles ile ilgilendiği öne sürüldü.

ALEX TELLES'TE AVANTAJ GALATASARAY'DA

A Bola Gazetesi'nin haberine göre; Porto'nun da transfer gündeminde olan Telles'in Portekiz'e dönüşü zorlaştı. Çünkü Brezilyalı sol bek, Galatasaray'ın radarına girdi ve sarı kırmızılılar tarafından kendisine çok avantajlı bir teklif sunuldu.

38 MAÇTA 3 ASİST

Bonservisinin bulunduğu Manchester United ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonu Sevilla'da kiralık geçirmişti. İspanyol ekibiyle 38 maça çıkan Telles, 3 asist yaparken golle buluşamadı.

OKAN BURUK SOL BEK TRANSFERİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde sol bek transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Listemizde 7-8 oyuncu var. Bu oyuncular boşta değil, kulüpleri var. O bölge için birçok alternatifimiz bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.
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