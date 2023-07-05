Galatasaray eski yıldızıyla masaya oturdu!

Galatasaray sol bek transferinde eski futbolcusu Alex Telles'e yöneldi. Porto'nun da istediği Telles için sarı kırmızılıların çok daha iyi bir teklif yaptığı iddia edildi.

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, eski futbolcusu Alex Telles ile ilgilendiği öne sürüldü.



ALEX TELLES'TE AVANTAJ GALATASARAY'DA



A Bola Gazetesi'nin haberine göre; Porto'nun da transfer gündeminde olan Telles'in Portekiz'e dönüşü zorlaştı. Çünkü Brezilyalı sol bek, Galatasaray'ın radarına girdi ve sarı kırmızılılar tarafından kendisine çok avantajlı bir teklif sunuldu.



38 MAÇTA 3 ASİST



Bonservisinin bulunduğu Manchester United ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonu Sevilla'da kiralık geçirmişti. İspanyol ekibiyle 38 maça çıkan Telles, 3 asist yaparken golle buluşamadı.



OKAN BURUK SOL BEK TRANSFERİ İÇİN NE DEMİŞTİ?



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde sol bek transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Listemizde 7-8 oyuncu var. Bu oyuncular boşta değil, kulüpleri var. O bölge için birçok alternatifimiz bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.