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Edin Dzeko ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.

Ekleme: 5.07.2023 - 14:04 Güncelleme: 5.07.2023 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı günün ilk idmanıyla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte Bosnalı futbolcu Edin Dzeko, ilk kez antrenmanda yer aldı.

Edin Dzeko ilk idmanına çıktı

Antrenmanın detayları

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Edin Dzeko ilk idmanına çıktı
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